Brugerne har talt: Her er verdens bedste mascara

Pinterest er stedet, hvor ens inspiration kan få lov til at blomstre frit, hvad end det er i forhold til bolig, mad, kunst eller makeup. Sidstnævnte er særligt gavnligt, for nogle gange har man brug for mere end en venindes ord på, at en særlig mascara er værd at prøve af – faktisk kan man have brug for noget nær 65.000 stemmer, før man får øjnene op for den bedste af slagsen. Og 65.000 er netop det antal gange, som brugere på Pinterest har linket til mascaraen Better than Sex fra makeupmærket Too Faced.