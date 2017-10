Cara Delevingne er blevet brunette

Cara Delevingne har tidligere rystet modeverdenen med sine transformationer, senest ved at lade sine lange, karamelfarvede lokker falde til fordel for en karseklippet frisure.

Men selvom modellen tidligere har eksperimenteret med en lang række look, har alle været mere klædelige end den nye, kedelige frisure, som ingenlunde matcher modellens muntre person.

Med Delevingnes mange hår-eksperimenter er det svært at bebrejde hende for et enkelt uheldigt valg. Vi er derfor spændte på at se, hvad hun mon finder på næste gang.





ALT DET, DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF