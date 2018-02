Den almindelige skønhedsfejl, alle skal stoppe med at begå

I stedet for at vaske huden om morgenen, sørger Damas for at hendes hud er ren, inden hun går i seng. Vandet om aftenen er erstattet med en rensemælk, som hun sørger for at bruge to gange:

“Du er nødt til at vaske dit ansigt to gange – den første rensning skal fjerne alt skidtet, og den anden renser selve huden. Efter den anden rensning kan du tage din creme på et voilá!”





