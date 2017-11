Denne serum er bedre end botox

“Hævede, mørke rande under øjnene er aldrig belejligt, men nu har Sisley gjort det lettere at få friskheden igen med deres nye limited edition-øjencreme, der også byder på en smart massage-applikator. Efter at have smurt øjenområdet og drænet det for væske i et par uger ved brug af massagepinden, føler jeg, at de mørke øjenområder ser en del lysere og mindre hævede ud. Det skyldes både massagen og den opstrammende cremes indhold af ekstrakt fra havre, persisk akacie og koffein, der sætter skub i hudens cellefornyelse og modvirker de uønskede, mørke cirkler.”

Sisleÿa l’intégral anti-âge eye and lip contour cream, Sisley Paris hos Magasin.dk 1.335 kr.