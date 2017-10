Det bedste middel mod mørke rande under øjnene

Efteråret er et godt tidspunkt at sætte ind over for en ujævn hudtone, og Clearly corrective brightening and smoothing moisture treatment fra Kiehl’s er en god hjælp i jagten på en mere klar og strålende hud.

Den gelélignende creme har en let konsistens, og den indeholder C-vitamin og glycolsyre, der effektivt mindsker en grov tekstur og misfarvninger i huden. Brug den både morgen og aften, og glem ikke at supplere med en solcreme i dagtimerne. Man kan også bruge den som natmaske, og det kan anbefales, hvis du gerne vil gøre lidt ekstra for din hud.

Clearly corrective brightening and smoothing moisture treatment, Kiehl’s hos Magasin.dk 460 kr.