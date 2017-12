Er du klar til en skønhedsrutine uden vand?

“Jeg elsker følelsen af helt ren hud, men må indrømme, at jeg ikke altid tager mig tid til at få renset huden ordentligt fri af dagens makeup og skidt – og jeg er vist ikke den eneste. Ifølge Dermalogica bruger vi i gennemsnit kun 20 sekunder på at rense huden. Det er slet ikke nok, og når huden er dækket af rester fra skidt og makeup, vil den efterfølgende pleje have sværere ved at trænge igennem. Derfor er jeg blevet glad for deres nye Precleanse balm, fordi den minder mig om at være grundigere med den vigtige rens. Med balmen følger en blød gummihandske, som både afrenser og eksfolierer. Efter du har fordelt den cremede balm med gummihandsken, vil et par dråber vand forvandle den til en tyndtflydende væske, der let renses af. Bagefter skal du følge op med dit normale renseprodukt. Det sikrer dig den reneste hud – og god samvittighed.”

Precleanse balm inklusiv rensehandske, Dermalogica 395 kr.