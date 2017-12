Få fejlfri hud på kun 7 dage

Jeg er på evig jagt efter den ultimative foundation, der kan give min hud en mere ensartet overflade, uden at hverken du eller jeg bemærker, at den er der. Dior rammer plet med Diorskin forever perfect cushion, som har en let konsistens, der blender smukt ind i huden og på magisk vis skjuler ujævnheder og rødme og får porerne til at syne mindre. Den holder min hud mat i mange timer og er perfekt at have med i tasken, når jeg er på farten.

Diorskin forever perfect cushion, Dior hos Matas.dk 380 kr.