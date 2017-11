Tidligere på ugen kunne vi berette, at Kim Kardashian var en del af holdet bag en banebrydende app, der har til hensigt at ændre måden, vi shopper på.

Nu løfter realitystjernen sløret for endnu et tiltag: de første parfumer under sit skønhedsmærke KKW Beauty, som potentielt vil vende parfumeverdenen på hovedet. Duftlanceringen i sig selv var forventelig, men måden, parfumerne lanceres på, trækker på markedsføringsmodeller fra modens verden.

Kim Kardashians parfumer er limited edition, og når de er udsolgt, kommer der ikke flere. Realitystjernen har ingen planer om at skabe flere af parfumerne, selvom efterspørgslen er stor. I stedet vil hun lancere tre nye parfumer til februar med helt nye dufte og i nye flakoner.

Konceptet er helt nyt i skønhedsverdenen, og i særdeleshed hvad angår parfumer; Når en duft lanceres, forbliver den på markedet, og ofte i så mange år, at parfumen ender med at blive en signatur for mærket. Tænk bare på Chanel no 5, Chloé eller Marc Jacobs Daisy.