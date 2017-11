Den blå mascara giver et forfriskende farveindslag til hverdagsmakeuppen, og du kan både bruge den subtilt, eller lade den dominere dit look.

Brug den som et supplement til en sort mascara, og lad den ligge på spidsen af dine vipper, eller gå efter et mere gennemført look, og læg en mørkeblå eyeliner tæt på vippekanten. Det vil både få dine øjne til at se større ud, og give et dramatisk og legende udtryk.

Du kan også nøjes med at lade den blå mascara pynte de nederste vipper, hvis du ikke er klar til at slippe din klassiske sorte mascara.