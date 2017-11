Snyd dig til kindben som modellerne

Du kan enten vælge at bruge pudder eller foundation til at konturere. Pudder giver din hud et mat look, mens foundation giver et mere dugfriskt udseende. Uanset hvad du vælger, er det bedst at bruge en blød børste, så looket holdes fint og subtilt.

For at forme og lave skygge, skal du enten bruge en solskinspudder eller en foundation, der er mørkere end din egen hudfarve. En god tommelfingerregel er, at den skal være to nuancer mørkere end din egen hudfarve, så resultatet stadig er en lækker og solkysset hud, uden at blive for mørk.

For guide til den perfekte contouring, se videoen her, hvor den professionelle makeupartist, Nicci Welsh, guider til at bruge contour perfekt.