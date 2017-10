Video: Min skønhedsrutine med Jeanette Friis Madsen

Skønhedspleje fra apoteket

“Efter jeg er blevet mor, er jeg begyndt at tænke over, hvad der er i de produkter, jeg putter i ansigtet og på kroppen. Hudpleje fra Avène kan kun købes på apoteket, og jeg føler, at når jeg går på apoteket, er jeg sikret en vis viden om skønhedspleje, samtidig med at produkterne indeholder færre kemiske stoffer. På apoteket kan alle være med rent prismæssigt, hvilket også spiller en stor rolle for mig,” siger Jeanette Friis Madsen.