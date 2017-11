HUSK at opretholde blodcirkulation og udskillelse af affaldstoffer i ansigtet!

Glem ikke at holde blodcirkulationen ved at tilføre ilt og næring til hud, muskler og bindevæv, sørge for at huden forbliver elastisk og udskyde aldringstegn.

Affaldsstoffer skal renses ud, så de ikke blokerer for blodcirkulationen og gør huden mat, livløs og kedelig. Der er forskellige måder at gøre det på – for eksempel kan du give dig selv en sugekopbehandling - i denne video viser jeg hvordan.

Eller du kan bestille tid til behandling hos mig, så gør jeg det hele for dig – samt guider dig til, hvordan du plejer din egen hud – både når det gælder produkter, kost, kosttilskud, og hvordan du bedst øger blodcirkulationen. Du kan læse mere om mine behandlinger og bestille tid på Nuicph.dk.





