Marie Hindkær tester: Sådan får du smuk hud indefra

“I mit job som skønhedsredaktør tester jeg løbende et hav af skønhedsprodukter, som plejer huden udefra – men skønhed kommer også indefra. Jeg behøver næppe nævne vigtigheden af en sund og varieret kost kombineret med effektiv hudpleje.

Derfor fik jeg for et par måneder siden scannet min hud hos Imedeen, og scanningen viste, at min hud godt kunne have det lidt bedre – under overfladen. Scanneren måler niveauerne af kollagen, elastin og fugt i huden ved hjælp af ultralyd og giver dermed et ret præcist billede af hudens tilstand.

Huden har desværre mange fjender, og nogle af de mest kendte er UV-stråler, sukker og stress, der alt sammen er med til at producere skadelige frie radikaler. Jeg bruger solcreme i ansigtet hver dag, men gamle solskader kan være svære at slippe af med.

Jeg spiser uden tvivl alt for meget sukker, sidder mange timer foran computeren hver dag, og i perioder stresser jeg også alt for meget. Jeg kunne ikke løbe fra scanningsresultatet, der placerede kvaliteten af min hud et lille stykke under middel. Derfor anbefalede Imedeen mig at tage Derma One, der styrker huden indefra og bekæmper de første aldringstegn.”