Paris Fashion Week var én lang demonstration af, hvordan man tager sig godt ud i silende regn.

Det stod ned i tykke stråler fra start til slut, men showgæsterne beviste, at regn ikke er nogen forhindring for et tjekket look – så længe, du husker overtøjet plus en af følgende to muligheder: En paraply eller et par briller, der forhindrer øjenmakeuppen i at blive udtværret.

Her kan du se vores streetstylefotograf Victor Jones’ bedste billeder fra den franske modeuge.