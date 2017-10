1 øl gavner din sundhed

Nyd én øl, og kun én! For så kan du samtidig nyde, at du også sænker dit blodtryk og risikoen for diabetes – og holder vægten nede.

Skål med god samvittighed

Ja, det lyder næsten som en joke, men den er god nok. Forskere fra University of Barcelona testede 1249 personer, som alle drak en øl regelmæssigt.

Disse personer havde mindre fedtmasse og færre tilfælde af diabetes sammenlignet med personer, som slet ikke drak øl, eller dem, som drak mere end en øl dagligt.

Det er folinsyren, jernet og proteinet i din øl, som tilsammen nedsætter risikoen for diabetes.