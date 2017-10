10 tips, der garanterer en god morgen

Der findes ikke noget bedre end en god start på dagen, og faktisk har vores morgenritualer en stor betydning for vores helbred. Det ved den franske hjertelæge Frédéric Saldmann alt om. Han har i sin bog You Are Your Own Best Medicine undersøgt de bedste måder at begynde dagen på og giver her sit bud på den perfekte morgen.

Få et godt søvnmønster

En god morgen kræver en god nats søvn. Optimalt set skal du sove syv-otte timer hver nat – hverken mere eller mindre. Et godt søvnmønster kræver kontinuitet, og det dur derfor ikke at kompensere for ugens manglende søvn ved at sove længe i weekenden. Faktisk må du kun sove én time længere i weekenden end i hverdagen, hvis du vil undgå at ødelægge dit søvnmønster. For den mest optimale tid i drømmeland skal du desuden sove i et mørkt og koldt rum og helst nøgen, da det giver en mere afslappende følelse i kroppen.