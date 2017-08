2 danske kvinder har skabt verdens sundeste is

Satser karrieren

Vera og Signe besluttede sig for at satse karrieren og kaste sig ud i en branche, som de ingen erfaring havde med.

Kravene til isen lød på, at den skulle være 100 procent plantebaseret og økologisk, diabetikervenlig og dermed have et lavt indhold af sukker samt indeholde ingredienser fra superfoods – og selvfølgelig stadig smage af is.

Hjælp udefra

Efter flere katastrofale eksperimenter i køkkenet, hidkaldte Vera og Signe hjælp fra Cathrine Østerberg, som er et gastronomisk talent inden for is. Efter halvandet års udvikling ser verdens sundeste is dagens lys.

Indtil videre findes der to varianter, henholdsvis Lækker (hindbær med acai) og Passion (passionsfrugt med lucuma).

Future Friendly Food forhandles i 7-Eleven over hele landet.