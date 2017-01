3 gode grunde til at spise chokolade

Chokolade har gode effekter

Andre studier har også set nærmere på chokoladens gode egenskaber.

En undersøgelse fra 2015 viste, at antioxidanten resveratrol, som findes i for eksempel mørk chokolade og rødvin, kan tøjle udviklingen af Alzheimers og demens.

En anden undersøgelse har vist, at polyfenol i chokolade også har en positiv virkning over for hjerte-kar-sygdomme. Det øger mængden af det gode kolesterol HDL, som fører til mindre af det dårlige LDL-kolesterol.