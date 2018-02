3 nemme tips til en sundere hverdag

Det er ingen hemmelighed, at yoga gør godt for både krop og sind, så undervurdér ikke den gode virkning, det kan give at ty til den populære meditationstræning par gange om ugen. Det er godt for dine led og muskler, og det gavner dit sind at koble fra og fokusere på vejrtrækningen efter en lang dag. Og inddrager du et par veninder, bliver det lettere og sjovere at få gjort.