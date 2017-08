3 overraskende ting, folk dømmer dig ud fra

2. De gentagende nervøse vaner

Bider du ofte negle, rører det samme sted i dit hår eller andre regelmæssige ting? Det er noget, andre lægger mærke til.

Folk kan hurtig tro, at du er nervøs, urolig eller usikker. Sørg for at tænke over de dårlige vaner, og læg dem på hylden (for en stund), når du møder nye mennesker.