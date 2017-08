4 dårlige vaner, der ødelægger din sundhed

Et sundt liv handler ikke kun om at spise broccoli i lange baner og træne, så sveden sprøjter. Det handler lige så meget om at være glad og i balance.

Derfor risikerer du at spænde ben for dig selv, hvis sundhed bliver en besættelse. Her er nogle typiske dårlige vaner, du med fordel kan droppe.

1. Du vejer dig igen og igen

Du får intet konstruktivt ud af at nærstudere badevægten flere gange dagligt. Din sundhed er så meget mere end et tal på en vægt, og du risikerer mest bare at ødelægge dit humør, hvis den pludselig viser 0,5 kg mere end i går.

2. Du spiser mad, du hader

Hader du blomkål? Så stop med at spise det! Selvfølgelig er det vigtigt at spise sund mad, men der findes et hav af lækre råvarer derude, som kan give dig det, du har brug for. Så drop tvangsspisningen, og fokusér på de ting, du elsker og som motiverer dig til sunde spisevaner.