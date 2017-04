4 effektive tricks, der får dig til at dufte godt

Ville du også ønske, at du altid bare duftede godt? Så vil disse fire simple løsninger måske være noget for dig.

1. Hold dig ren

De fleste kender til lugten af sved. Og det kan virkelig være forfærdeligt, hvis din kollega på kontoret, eller du selv, lugter. Men faktisk er det slet ikke sved, der lugter. Det er de bakterier, der sidder på huden, som forsøger at bearbejde og komme af med sveden, der giver den dårlige lugt. Derfor vil det for de fleste være nok med et dagligt bad, deodorant og rent tøj.

2. Tænk over, hvad du spiser

Løg, hvidløg og karry påvirker dine ånde negativt. Men lugten kan faktisk også begive sig vej ud gennem dine porer, selvom det er adskillige timer siden, du har spist. For nogle mennesker hjælper det at dryppe pebermyntedråber på tungen efter et måltid. Det påvirker både dine ånde og din kropslugt.