Er du glad for det grønne matcha-pulver, kan du nok nikke genkendende til, at teen kan være lidt besværlig at lave. Nu har Clearspring med deres nye portionsbreve gjort det nemmere at få dit daglige matcha-fix. Med brevene ved hånden bliver det nemmere at få byttet flere af de daglige kopper kaffe ud med den lige så opkvikkende, men sundere matcha, der indeholder 100 gange flere antioxidanter end en almindelig kop grøn te.

Matcha shot, Japanese organic matcha shot, Clearspring hos Helseplus.dk 61 kr. for otte breve.