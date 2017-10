Har du prøvet koldbrygget kaffe? Her er ikke tale om den kolde kaffe, du får om sommeren med is og sukker i, men derimod om kaffe brygget på koldt vand. Det giver en sødere og mindre bitter smagsoplevelse, og det lave indhold af bitterstoffer gør den ideel, hvis du har en sart mave. Det tager en del længere tid at brygge kaffe på koldt vand end på varmt, men med KitchenAids nye kaffemaskine Cold Brew bliver det meget lettere at fremstille den opkvikkende drik, som kan holde sig på køl i mindst tolv timer.

Kaffemaskine, Kitchen Aid 1.299 kr.