4 ting, du bør undgå, inden du tager hjemmefra om morgenen

Hvis du er som de fleste, så er der ingen tid at spilde om morgenen, inden du tager af sted. Desværre bruger du højst sandsynligt din tid på at ødelægge din dag. Se bare her!

1. Du tjekker dine e-mails, når du vågner

Bunken af nye beskeder, bør du ikke tage stilling til, før du møder på arbejde. Balancen mellem privat- og arbejdsliv er ikke lige, og det vil give dig en negativ start på dagen. Derudover bør du vente med at svare på e-mails til du er helt frisk – når du er mødt på arbejde.

2. Du planlægger at træne om aftenen

Det er dumt ikke at gøre det om morgenen. Studier viser, at aftentræning oftest bliver udskudt – eller aflyst – fordi man er meget mere udmattet end om morgenen, når vækkeuret ringer.

Hvis ikke du har supermeget tid, så træn i den tid, du har. Lidt er bedre end ingenting.

3. Du tager for varme bade

Det kan godt være, det føles rart med et ekstravarmt bad om morgenen. Men de varme stråler fortæller dit nervesystem, at musklerne skal slappe af og dit hjerte skal skrue ned for tempoet. Du bliver altså mere søvnig, hvis vandet er for varmt.

4. Du børster tænder lige efter, du har spist

Ingen gider at tage på arbejde med dårlig ånde. Men det kan faktisk ødelægge dine tænder og emaljen, fordi du risikerer at børste både mad og kaffe, altså syre, godt ind i tænderne. I stedet bør du faktisk børste dine tænder inden morgenmaden og afslutte dit måltid med et glas vand.