4 ting, du tror, du bliver syg af

Du får ikke nok C-vitamin

Der er mange, der tror, at C-vitamin kan hjælpe dig med at undgå at blive forkølet. Men faktum er, at C-vitamin faktisk bare er med til at booste dit immunforsvar. Du kan altså sagtens stadig blive smittet med en virus, selvom du propper dig med appelsiner og juice, for at være i plus på vitaminkontoen.

Du er sammen med andre, der er syge

Det er ikke, når du er sammen med andre, der er syge, at du selv bliver syg. Det er derimod i dagene op til sygdommen, at der er risiko for at blive smittet. Du kan derfor aldrig forudse, hvornår der er fare for at hive en forkølelse med hjem.





