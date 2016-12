5 myter om tømmermænd – aflivet og bekræftet

Myte 3: Man får mindre tømmermænd, hvis man drikker vand under byturen

Også denne myte er sand. Jerk W. Langer råder til, at man skal drikke vand hele aftenen, og mener i øvrigt, at det er en god idé at slutte natten af med et par store glas vand eller en sportsdrik, der indeholder druesukker og salte.

Således vil du undgå den værste væskemangel og tørst næste morgen, hvilket vil gøre tømmermændene en anelse mere udholdelige.