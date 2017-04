5 skønhedsgener, der kan være tegn på sygdom

At blive gråhåret før 40

Du bør være opmærksom på meget tidlige grå hår. Her taler vi ikke om de få hår, som en gang imellem dukker op, men et mere markant fremstød af grå hår, da det ifølge ny forskning kan være et af tegnene på diabetes, hvorfor du bør søge læge for en sikkerheds skyld.

Umulige negle

Har du hvide ringe eller pletter på neglene skyldes det enten, at du har slået neglen eller også kan det være et tegn på, at du ikke får nok zink. Øg derfor dit indtag af zink ved at spise flere nødder og mere kød.

Korte øjenbryn

Begynder du at tabe meget af håret og flere af dine brynhår, hvilket forkorter brynene i enderne, skyldes det muligvis, at din skjoldbruskkirtel og dit stofskifte ikke fungerer optimalt.





