5 ting, du bør droppe i 2018

3. Træningsformer, du hader

Det er langt fra alle, der kan lide at løbe, og er du én af dem, så lad være. Det er helt fint. Hvis du presser dig selv til at træne noget, du hader, vil det kun betyde, at du ikke får det gjort. Så find en træningsform, du kan lide.

4. Perfektionisme

At stræbe efter et mål er godt. At stræbe efter perfektion er ikke godt – det er decideret usundt. Det kan både have mentale og fysiske konsekvenser at sætte urealistiske målsætninger for sig selv. Og det må man sige, at perfektion er.

5. Kalorietælling

Kalorier er til for, at kroppen kan få energi, stærke muskler og knogler. Og altså ikke for at skulle tælles. Gør du det, så er det allerede et faresignal om, at du har et usundt og anstrengt forhold til mad. Spis en sund og varieret kost, så får du den mængde kalorier, din krop har brug for.





MERE FRA COSTUME