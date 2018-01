5 ting, du ikke bør gøre, når du er på kur

4. Ofre søvn for træning

Det kan godt være, at man får mere energi af at træne, og at det i nogle henseender kan være en investering, men er man i underskud af søvn, så har man ikke overskud til at træffe de nødvendige valg i forbindelse med et vægttab. Hvis du vil tabe dig, så skal du have nok søvn hver nat – så prioriter søvnen. Du kan tjekke, om du har problemer med din søvn ved at tage denne søvn-test, og få svar på, hvordan du kommer til at sove bedre.

5. Vælge træningsform efter størst kalorieforbrænding

Det er ikke nogen hemmelighed, at man forbrænder flere kalorier ved løb end yoga, men hvis du hader at løbe, så er der stor sandsynlighed for, at du ikke kommer afsted. Og så er det altså bedre at dyrke yoga – og elske det. Den bedste træning er nemlig den, der bliver til noget.





