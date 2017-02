6 madvarer, der reducerer oppustethed

Hvis du er én af dem, der ofte oplever at blive oppustet, når du har spist, bør du måske tage et kig på disse seks madvarer. De har nemlig ry for at reducere oppustethed og luft i maven.

Agurk

Agurken er sprængfyldt med antioxidanter, der reducerer væskeophobninger og oppustethed i maven. Det saftige grøntsag er altså ikke kun et vidundermiddel mod mørke rander og hævelser under øjnene.

Yoghurt

I yoghurten er det mælkesyrebakterierne, der er det væsentlige. Mælkesyrebakterierne findes også naturligt i vores tarmsystem og er med til at holde fordøjelsen på rette kurs, så vi undgår at blive oppustede.

Papaya

Den tropiske frugt indeholder enzymer, der blandt andet hjælper mod forstoppelse og oppustethed. Enzymerne minder om kroppens egne, og bliver i Sverige brugt som erstatning for kroppens egne fordøjelsesenzymer.