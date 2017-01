6 sunde gevinster ved kaffe

2. DIN HJERNE BLIVER BESKYTTET MOD DEMENS OG PARKINSON

Noget kunne tyde på, at det ikke kun er korttidshukommelsen, der bliver bedre af en kaffetår. En finsk-svensk undersøgelse offentliggjort i Journal of Alzheimer’s Disease viser, at kaffedrikning nedsætter risikoen for at rammes af demens.

I undersøgelsen bevarede tre daglige kopper hukommelsen hos ældre kvinder og gav dem op til 80 procent lavere risiko for at udvikle parkinson. Beskyttelsen mod parkinson skyldes, at kaffe forhindrer en nedsættelse af hormonet dopamin i hjernen. Parkinson er netop kendetegnet ved et tab af dopaminproducerende celler.