6 tegn på, at du mangler D-vitamin

D-vitamin har en række gode egenskaber. Det hjælper på energiniveauet, holder blodtrykket i skak, gør knoglerne stærkere, kan være en medvirkende faktor i forbindelse med vægttab og forebygger visse kræfttyper.

Disse seks symptomer afslører, om du mangler D-vitamin. Tjek her, om du bør skrue op for indtaget.

1. Du sveder uden grund

Kan du mærke sveden pible på panden, selv når du foretager mindre krævende aktiviteter som at tage opvasken eller række ud efter fjernbetjeningen? Så kan det være et tegn på manglende D-vitamin.

Det er vigtigt at få D-vitamin gennem kosten. Fisk er den eneste madvare, der for alvor batter i D-vitamin regnskabet. Fedtstoffer, kød, æg, mælkeprodukter og svampe giver også lidt.

2. Du sover uroligt

Lider du af søvnproblemer, selvom du har skåret ned på koffeinen og forvist telefonen fra soveværelset? Så vil et skud D-vitamin nok hjælpe.

3. Dine muskler og led er svækkede

Sammen med calcium øger D-vitamin knogle-, led- og muskelstyrken, hvilket betyder, at et underskud af D-vitamin forhøjer risikoen for blandt andet ledsmerter og knoglebrud. Er du løber, skal du være særligt opmærksom på dit indtag af både kalk og D-vitamin.