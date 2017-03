6 ting, du kan gøre, når du er træt på arbejdet

De fleste af os kender det. Klokken slår 15, eftermiddagstrætheden rammer, og der er stadig et par timer til fyraften. Din kontorstol virker pludselig som en behagelig lænestol og dine kollegaers småsnak som en vuggevise.

Når trætheden melder sig er det åbenlyse trick den sorte koffeinholdige superdrik. Men der findes også mange andre måder at komme sløvheden til livs. Her finder du seks tips, som ikke inkluderer koffein.

1. Spis mindre sukker

Sukker får din hud til at ældes hurtigere, øger risikoen for at udvikle livsstilssygdomme – og gør dig træt.

Når du indtager sukker vil dit blodsukker først stige kraftigt og derefter falde lynhurtigt, fordi kroppen udskiller en overdosis af insulin. Det gør dig både træt og kan forårsage hovedpine, rysten og svimmelhed.

2. Anskaf et hæve/sænke-bord

Når trætheden rammer bør du strakt rejse dig op, for at holde dig selv og din krop kørende.

Derfor kan du med fordel anskaffe dig et hæve/sænke-bord, og sørge for at stå op et par timer om dagen.