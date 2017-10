6 underlige tegn på, at du er intelligent

1. Du er et rodehoved

Bevares, det ser hverken særlig tjekket eller ordentligt ud med et hjem eller en kontorplads, der ligner en slagmark. Men studier viser, at nye idéer og ukonventionelle metoder i højere grad bliver skabt i kaos.

2. Du bander

Bander du lidt mere, end du er stolt af? Så kan det faktisk være et tegn på, at du er intelligent. Et studie har nemlig vist, at de højt intelligente forsøgspersoner var i stand til at nævne langt flere bandeord, end de resterende forsøgspersoner.

3. Du bekymrer dig

Forskere mener, at evnen til at bekymre sig, har udviklet sig sideløbende med intelligensen gennem evolutionen. Det gør, at de med høj intelligens bekymrer sig mere, og har lettere ved at blive ramt af eksempelvis angst.