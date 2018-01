Bivirkningerne ved at spise raffineret sukker (heriblandt hvidt sukker) spænder fra et deprimeret immunsystem til diabetes og vægtøgning, og du burde derfor i stedet fokusere på sundere alternativer. Forsøg dig for eksempel med rå honning, dadler og kokossukker, der alle indeholder sødme men er fyldt med gavnlige næringsstoffer.

Disse sunde, søde alternativer er ikke kun lettere for kroppen at håndtere, men bidrager også til at forbedre hele din krops system. Husk dog at spise alt sødt med måde – dette gælder også alle former for frugt.