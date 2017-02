7 tegn på, at du har behov for mere søvn, end du får

Kan du genkende dig selv i flere af punkterne nedenfor, kan det være tegn på, at du ikke får den søvn, du har behov for.

1. Du sover mere, når du har fri

Så snart det er weekend, sover du gerne så længe som muligt, og du kunne ikke drømme om at vågne af dig selv på det tidspunkt, som vækkeuret ringer i hverdagene.

3. Du har brug for kaffe for at holde dig kørende

Koffein er dit kick, der sætter dig i gang om morgenen og holder dig kørende gennem dagen.

3. Du snoozer

De fleste kender til at snooze, men det er altså et tegn på, at du ikke har fået den søvn, du har brug for, hvis du morgen efter morgen har behov for at trykke på knappen for at kunne sove lidt længere.

4. Du har svært ved at holde koncentrationen

Hvad var det nu, jeg kom fra? Tænker du lidt for ofte det, kan det også være et tegn på søvnmangel.

5. Der går lang tid, før du føler dig rigtig vågen

De første par timer af dagen føles det som om, at du går inde i en osteklokke.

6. Du benytter chancen for en lur under transport

De små rystelser fra toget eller flyet, virker som et søvnmiddel for dig.

7. Du glemmer

Hvor lagde jeg min mobil? Fik jeg egentlig bestilt en frisørtid? Stiller du dig selv spørgsmål som disse, er din korttidshukommelse ikke i top, og netop korttidshukommelsen bliver påvirket, når du er i søvnunderskud.





