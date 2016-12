8 gode grunde til at drikke vand med citron

Citroner er tætpakkede med antioxidanter og vitaminer, og hvis du ønsker at give din sundhed et ekstra boost, kan du gøre klogt i at udskifte morgenkaffen med en kop varm vand med saften fra en citron.

Når du vågner om morgenen, kan et glas koldt vand virke stressende for kroppen efter en nat i hvile, og ved at drikke din citronsaft i et glas kogt vand kan din krop bruge alt energien på at arbejde med de sunde næringsstoffer fra citronen i stedet for at bruge den på at varme vandet op.