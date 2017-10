Billede går viralt: Sådan ser brystkræft ud

Et hjerte hjælper ikke

“I december 2015 så jeg et lignende billede, og jeg vidste med det samme, at jeg havde brystkræft. Jeg prøvede at mærke efter en knude, men min knude var ikke mærkbar. Jeg blev diagnosticeret med brystkræft fem dage efter, der den efterfølgende måned viste sig at være i fjerde stadie,” fortæller Chieze om billedet, og fortsætter:

“Et hjerte gør ingenting for at skabe opmærksomhed omkring brystkræft. Jeg vidste, hvad brystkræft var. Jeg vidste alt om at føle efter selv, men et billede af, hvordan det ser ud, gav mig værktøjet til at vide, at jeg har sygdommen. Vi er nødt til at dele de rigtige informationer, ikke søde hjerter. Hvis jeg ikke tilfældigvis var faldet over det billede, kunne jeg ikke vide, hvad jeg skulle se efter.”