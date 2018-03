Bliv den bedste udgave af dig selv med denne superkur

Måske har du hørt om Alkaline-kuren, som på dansk også bliver kaldt for Syre/base-kuren, da den i bund og grund går ud på at skabe og vedligeholde den optimale pH-værdi på 7,32 i kroppen.

Dette sker ved at udelukke, eller skære ned på, alle syreholdige fødevarer, som tærer på kroppens mineraler og er med til at skabe betændelsestilstande. Syreholdigt mad tæller blandt andet alkohol, kød, kaffe, sort te, sukker, mejeriprodukter og fastfood. Det overrasker måske de færreste, at slik og cheeseburgere ikke er gode for dig, men der er nok mange, som ikke tænker over, hvad en kaffe eller skål yoghurt kan have af konsekvenser for dit velvære.

For at opnå den basiske balance i kroppen, skal du fokusere på at spise naturlige råvarer som grøntsager, nødder og bær, og når du spiser kød, så sørg for, at det er økologisk. Efterhånden vil din krops pH-værdi blive mere basisk, hvilket vil resultere i renere og fastere hud og færre ophobninger af væske i kroppen. Derudover styrkes dit immunforsvar, da din krops celler arbejder optimalt i et basisk miljø, så bakterier får sværere ved at udvikle sig. Desuden øges din fedtforbrænding og følelsen af velvære.

Herunder finder du ni af de bedste basedannende fødevarer.