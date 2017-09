1. Drik masser af vand

Dine tarme har brug for vand for at fungere ordentligt. Derfor skal du drikke mindst to liter vand om dagen, gerne op til tre, for at dine tarme skal kunne fungere optimalt. Det vil gøre det meget lettere for tarmene at komme af med kroppens affaldsstoffer, som dermed vil forlade kroppen istedet for at komme til udtryk i dit ansigt i form af rødmen eller urenheder.

2. Spis rigeligt med fiber

Fiber renser ud i tarmene og giver maven noget at arbejde med. Avocado, bær, kokus, figner og bønnespier er rige på fibre, og du kan bare spise løs, fordi en kvinde i alderen 19 til 50 år skal gerne have 25 gram fiber hver eneste dag for at sikre sig en sund mavefunktion.

3. Husk citronen

Forskning viser, at citronens høje indhold af C-vitamin gør den rig på antioxidanter, hvilket er særligt godt for din tarms tilstand.

Start derfor dagen på den bedste måde for dig selv, din tarm og din hud ved at drikke et glas varmt vand med presset citron i hver morgen.