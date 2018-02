Bør man spise alene – eller sammen med andre?

Aftensmad for en

Ifølge den amerikanske diætist Amy Goodson er det meget nemmere at komme til at overspise, når du spiser alene, fordi der ikke er nogen til at holde dig tilbage eller at dele maden med.

“Jeg kender selv til at spise mere, når jeg er alene, især når det gælder søde sager. Hvis jeg er alene, spiser jeg flere cookies og skærer ofte et større stykke kage. Og så spiser jeg meget hurtigere, end hvis jeg spiste sammen med andre,” siger Amy Goodson til SheKnows. Det er et billede, som mange af os nok kan nikke genkendende til.

Der er dog også gode ting ved at spise alene, da det giver dig mulighed for at koncentrere dig mere om hver enkelt bid, frem for bare at skovle maden ind, og i stedet koncentrere dig om at holde samtalen kørende med resten af selskabet. Således kan du bedre mærke, hvornår du faktisk er blevet mæt.