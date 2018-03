Derfor bør du tage en digital detox

Hvad du ikke ved, har du ikke ondt af. De fleste af os kender udtrykket FOMO – Fear Of Missing Out – som er et udtryk, der betegner frygten for at gå glip af noget. Men hertil findes der også udtrykket JOMO – Joy Of Missing Out – som betegner glæden ved at gå glip af ting. Og det er lige her midt imellem, at vi befinder os.

Det er måske en overdrivelse at beskrive uvisheden som en følelse af glæde, men det er langtfra frygteligt. Tværtimod kan det føles befriende at leve i uvished om, hvad folk omkring en går og laver. På den måde undgår man nemlig også den følelse af ensomhed, som ofte rammer, når man kigger på stories og snapchats en fredag aften, hvor man selv har valgt at blive hjemme. For hvad du ikke ved, har du ikke ondt af.