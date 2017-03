Costume tester: Sådan går du fra B til A-menneske

Gå tidligere i seng

Det siger lidt sig selv, at du er nødt til at gå i seng tidligere. Vi skal gerne have syv-otte timers søvn for at kunne genopbygge kroppen og restituere ordenligt. Kan du leve på mindre? Sagtens! Det har du muligvis gjort i mange år. Men prøv at give det et forsøg, og mærk forskellen.

Hvis du ikke kan falde til ro så tidligt de første dage, skal du ikke gå i panik. Det undgår du ved ikke at kigge på uret, tage dybe vejrtrækningen og huske, at det er en overgangsfase.

Prøv at se positivt på situationen, hvis du har svært ved at falde i søvn: Jo mindre, du sover, desto nemmere vil det være at falde i søvn dagen efter.