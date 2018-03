De overraskende tidspunkter, du skal spise sukker, ris og frugt

Om aftenen

Mælk er en af de ting, vi oftest indtager fra morgenstunden af, men som vi faktisk burde gemme til om aftenen.

Det tager nemlig lang tid for kroppen at fordøje mælk, og hvis man både hælder mælk på sine havregryn og i glasset om morgenen, så er der fare for, at morgenmaden ikke giver dig nok energi til dagen. For meget mælk kan nemlig få dig til at føle dig dvask og udmattet, og du bør derfor vente med mælken til de sene aftentimer, hvor du gerne vil falde til ro.





Linser, kikærter og bønner er rigtig gode for dig, især om aftenen. De er fyldt med kostfibre, som er med til at sætte din forbrænding i gang og sænker dit kolesterol-niveau i kroppen. Desuden er bønner, og andre bælgfrugter, en god kilde til protein, men meget kaloriefattige, så de giver dig en god mæthedsfornemmelse, uden at du indtager for mange kalorier – og måske kan de hjælpe dig med at holde fingrene fra slikskålen senere på aftenen.









