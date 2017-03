Den eneste kostændring, som betyder noget

Ifølge forfatteren Michael Pollan, som har skrevet bogen In Defense of Food: An Eaters Manifesto, kan både hjertesygdomme og diabetes spores direkte tilbage til forarbejdede fødevarer.

Michael Pollan opfordrer derfor til, at man i stedet for at undgå kulhydrater og kalorier, skal vælge fødevarer, som ikke har været igennem flere forarbejdningsprocesser, da det vil lede til mere energi, vægttab og et generelt bedre helbred.

Så måske man fremover skulle vælge de friske fødevarer til fordel for færdigretter og produkter med ulæselige indholdsfortegnelser?





