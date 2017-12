Den overraskende fordel ved gyserfilm

Har du svært ved at overtale dine venner til at se gyserfilm? Så skal du vise dem den her artikel.

En ny undersøgelse viser nemlig, at et jævnligt gys sænker vores stressniveau. Det skriver Time.

Gyserfilm er ofte ubehagelige i øjeblikket, men til gengæld har gyset en positiv effekt på længere sigt, forklarer sociolog og ekspert i frygt, Margee Kerr:

“Undersøgelsen (...) viser, at den negative ophidselse og stimuli forbedrer humøret signifikant,” udtaler hun.

Ifølge Kerr forbedres humøret, fordi kroppen frigiver en række neurotransmittere og hormoner, når du bliver forskrækket. Du skræmmer dermed stressen ud af kroppen, hvilket kan forebygge mere alvorlige psykiske tilstande som angst, depression og alvorlig træthed, hvis du ser gyserfilm med jævne mellemrum.

Der er dog også en bagside af medaljen. Ifølge Kerr vil gyset have den modsatte effekt, hvis du virkelig hader at blive skræmt og få chok. Du skal altså ikke tvinge dig selv til at se gyserfilm, hvis du virkelig hader uhyggen.





ALT DET, DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF