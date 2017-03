Denne frugt skal du spise hver dag, hvis du vil tabe dig

Ifølge et studie, er det slet ikke så dumt at huske at spise denne frugt. Og du har den garanteret allerede liggende i frugtskålen.

Vi taler naturligvis om æbler. De saftige frugter indeholder nemlig bakterier, som er særligt gode for både maven og tarmen. Og så er det faktisk bevist, at du du ovenikøbet kan tabe dig ved at indtage æbler.

Særligt overvægtige mennesker vil have godt af at spise et æble om dagen, fordi deres tarmflora vil ændre sig markant. Derved kan æbler altså hjælpe overvægtige mennesker til ikke at tage på.

Hvis du er typen, der elsker junk-food, så er æblet også din ven. Frugten er nemlig spækket med bakteriehæmmende stoffer, som er gode for maven og din indre balance. Så spis bare løs!

Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvilken type æble, du spiser. Eksempelvis er Golden Delicious-æbler rigtig gode for tarmen, fordi de er proppet med fibre og antioxidanter. Og hvis du er typen, der lider af oppustet mave, så vil æblerne altså også takke dig.

Derudover er æbler også gode mod overvægt, diabetes, for højt kolesterol, hjerteanfald og et generelt godt immunsystem.

Det er til gengæld vigtigt, at du spiser dine æbler rå, så du bevarer så mange vitaminer som overhovedet muligt. Og det gør bestemt ikke noget, at antallet af æbler kommer op på to til tre styk om dagen.