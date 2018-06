Denne overraskende ting gør dig bedre til at være social

Vi lader op, når vi er alene

Når du presser dig selv til at gå ud, selvom du ikke har energien til det og hellere ville blive hjemme, ender du som en stor, sort sky over vennegruppen. Du sidder med dig selv i et hjørne, og du orker ikke at danse, grine og engagere dig i samtale. I stedet for at være kedelig, fordi du ikke er med, ender du med at være kedelig, fordi du er med. Og du går alligevel glip af alt det sjove, selvom du er tilstede.

Alle har brug for alenetid, og særligt hvis du er introvert af natur, er det sundere for dig at prioritere en aften alene hjemme, end at sidde alene til en fest. Ifølge PhD i psykologi Jennifer McCarroll genererer introverte mennesker energi, når de er alene. Derfor er introverte mennesker meget bedre at være sammen med, hvis de har brugt tid med sig selv og dermed er ladet op til socialt samvær.