Denne vingummi giver et kraftigere hår

4. Vingummivitaminer

Takket være Kim Kardashian, Kylie Jenner og Vanessa Hudgens har SugarBearHair for længst erobret de sociale medier, og nu kan de små vitaminbamser endelig fås i Skandinavien.

Vingummierne lover et smukt og sundt hår og indeholder blandt andet A-, C-, D-, B6- og B12-vitamin, der nærer håret og styrker elasticiteten, og biotin, der får håret til at vokse hurtigere og gør det kraftigere. Snup en vitaminbamse to gange dagligt, og glæd dig til at se en forskel efter tre måneder.